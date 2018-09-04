Лионель Месси: «Был удивлен уходом Криштиану»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о переходе Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». Игрок уверен, что мадридский клуб стал слабее.
«Конечно, «Реал» – одна из лучших команд в мире, у них замечательные игроки. Но уход Криштиану сделает их чуточку слабее.
Его переход делает «Ювентус» очевидным фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов. У них был [сильный] состав, а теперь к ним добавился Роналду.
Я был удивлен его решением. Не думал, что он покинет Мадрид. И не думал, что перейдет в «Ювентус». Было много претендентов, про «Юве» я слышал реже. Но это хороший клуб», – сказал Месси.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca