Лионель Месси: «Был удивлен уходом Криштиану»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Роналду и Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о переходе Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». Игрок уверен, что мадридский клуб стал слабее.

«Конечно, «Реал» – одна из лучших команд в мире, у них замечательные игроки. Но уход Криштиану сделает их чуточку слабее.

Его переход делает «Ювентус» очевидным фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов. У них был [сильный] состав, а теперь к ним добавился Роналду.

Я был удивлен его решением. Не думал, что он покинет Мадрид. И не думал, что перейдет в «Ювентус». Было много претендентов, про «Юве» я слышал реже. Но это хороший клуб», – сказал Месси.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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