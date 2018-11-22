Водитель Виталий Соловчук первым оскорбил Павла Мамаева и ударил его

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Водитель Виталий Соловчук, проходящий в качестве потерпевшего по делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сам спровоцировал конфликт. После инцидента Соловчук был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

«Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар.

При этом водитель в ходе следствия дал показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку», – сообщает источник знакомый с ситуацией.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов отказался комментировать наличие в материалах дела такой записи в связи с подпиской о неразглашении тайны следствия. Ранее он подтвердил, что его подзащитный по личной инициативе перевел Соловчуку денежные средства в счет компенсации морального и материального вреда, не уточнив сумму.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Александр Кокорин

Возбуждено уголовное дело за побои с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева

Тосно-краснодар

РПЛ: «Хулиганам не место в футболе!»

РФПЛ. 19 тур. Локомотив-Краснодар. 1:2. Москва, стадион "Локомотив", 13.03.2017

Отец Павла Мамаева назвал «чертями» руководство «Краснодара»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 