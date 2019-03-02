Оле-Гуннар Сульшер: цель «Манчестер Юнайтед» на конец сезона — третье место в АПЛ

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер назвал цель клуба в этом сезоне. Приоритетом команды является третье место по итогам сезона в английской Премьер-лиге.

Важно смотреть вперед и вверх. Последние результаты матчей сделали погоню за «Тоттенхэмом» возможной. «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал» преследуют «Тоттенхэм». Думаю, гонка будет увлекательной, каждый матч очень важен.

Мы отстаем от «Тоттенхэма» на пять очков, а впереди еще 10 матчей. Уверен, у нас есть шанс подняться на третье место.

Каждый матч — шанс показать себя не только игрокам, но и членам тренерского штаба. Мы хотим становиться сильнее и лучше. Мое назначение на следующий сезон? Все знают, я хочу остаться в «Манчестер Юнайтед». Но все будет решаться по окончании сезона», — сказал Сульшер.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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