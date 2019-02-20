Сергей Прядкин: «РПЛ не успеет внедрить VAR к старту следующего сезона»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Прядкин

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не успеет внедрить систему видеопомощи арбитрам к старту следующего сезону. Возможно, VAR появится во второй части чемпионата.

«Я думаю, что мы не будем готовы к следующему сезону. Есть возможность, что сможем внедрить VAR ко второй части чемпионата.

Это связано в первую очередь с деньгами и организациями, а во вторую с тем, что господин Розетти [старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто] сказал мне такую вещь: «Или мы дадим вам разрешение на всех стадионах, или никак».

Все должны быть в равных условиях. Надо учитывать еще и то, что тут нужно не только разрешение международных организаций, но и РФС, РФПЛ, а также основного вещателя – с ними тоже надо договариваться», – сказал Прядкин.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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