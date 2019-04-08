Криштиану Роналду вернулся к тренировкам и готов сыграть в ЛЧ

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Ювентус» провел тренировку в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». В общую группу вернулся форвард Криштиану Роналду, который восстановился от травмы мышцы-сгибателя правого бедра, как и Дуглас Коста.

Сегодня португалец тренировался в общей группе без ограничений. Таким образом, форвард попадет в заявку команды на матч с «Аяксом».

Также в строй вернулся бразильский нападающий Дуглас Коста. При этом не тренировался полузащитник Эмре Джан, получивший повреждение голеностопа в матче с «Миланом».

Матч «Аякс» — «Ювентус» пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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