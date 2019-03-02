Юрий Жирков сыграет в официальном матче впервые после ЧМ-2018

Полузащитник Юрий Жирков выйдет в стартовом составе «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ против «Урала». Для хавбека это первый официальный матч за клуб в нынешнем сезоне.

До этого он в последний раз выходил на поле в игре за сборную России в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

Полностью стартовый состав на игру с «Уралом» выглядит так: Лунев, Жирков, Иванович, Ракицкий, Смольников, Барриос, Оздоев, Мак, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Также, в запасе «Зенита» остался полузащитник Кристиан Нобоа, не играющий с августа из-за травмы.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»