Лионель Месси вышел на тренировку в общей группе

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на тренировку и занимается вместе с командой перед первым матчем полуфинала Кубка Испании с «Реалом». Ранее сообщалось, что аргентинец получил травму в матче примеры с «Валенсией».

У аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм. Футболист сегодня принял участие в тренировке и занимался в общей группе.

Напомним, Месси получил травму в матче 22-го тура примеры с «Валенсией».

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Завтра будет принято решение по участию Лионеля Месси в матче с «Реалом»

Лионель Месси: «Не все в «Барселоне» хотели моего перехода в клуб»

Messi

Месси не намерен покидать «Барселону»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 