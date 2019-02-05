Лионель Месси вышел на тренировку в общей группе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на тренировку и занимается вместе с командой перед первым матчем полуфинала Кубка Испании с «Реалом». Ранее сообщалось, что аргентинец получил травму в матче примеры с «Валенсией».

У аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм. Футболист сегодня принял участие в тренировке и занимался в общей группе.

Напомним, Месси получил травму в матче 22-го тура примеры с «Валенсией».

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo