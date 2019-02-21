Жена Кокорина: «Люди, задумайтесь. Вы хотите порки, не вникая даже юридически»

Дарья Валитова, гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, высказалась о реакции людей на содержание игрока под стражей в СИЗО. Девушка подробно рассказала о конфликте футболиста с чиновником Денисом Паком о поддержке со стороны «Зенита».

«Люди, задумайтесь. Вы хотите порки, не вникая даже юридически. Здесь ломаются судьбы людей, детей. Каждый из мужчин хоть раз в жизни дрался. Они должны понести наказание, но законное.

Есть доказательство, что водитель начал первым оскорблять ребят и первые два удара нанес он. А Пак, и тому есть свидетели, попросил у Саши извинения, видимо, понимая, что он это спровоцировал, они пожали друг другу руки и разъехались. Пресса все переворачивает.

Очень многие футболисты «Зенита» меня поддерживают. Не сказать, что я со всеми общаюсь, но те, с кем дружим, передали слова поддержки. «Зенит» — очень сплоченная команда. Ребята звонили, предлагали различную помощь.», – сказала Валитова.

Фото: Global Look Press

Источник: «Прямой эфир»