Директор «Крыльев»: «У нас нет никаких переговоров с Глушаковым»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию о возможной аренде полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Переход может состояться этой зимой.

«Я еще не в курсе этого. Пока нет никакой темы для разговоров.

У них там свои проблемы, пусть «Спартак» внутри себя разбирается, что у них там за ситуация. У нас нет никаких переговоров, об этом никто не разговаривал, вообще ничего нет», – сказал Шикунов.

Напомним, что на уходе 31-летнего Глушакова настаивают фанаты красно-белых.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru