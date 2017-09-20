Официально: Карим Бензема завтра подпишет новый контракт с «Реалом»

Карим Бензема достиг соглашения с мадридским «Реалом» в переговорах по новому контракту. В четверг соглашение будет продлено официально, а сумма отступных за форварда составит 1 млрд евро.

Мадридский «Реал» объявил о достижении договоренности с французским форвардом Каримом Бензема о продлении контракта. Сообщается, что новое соглашение с 29-летним нападающим будет рассчитано до лета 2021 года.

Как сообщается, в 21 сентября состоится специальная пресс-конференцию, на которой стороны поставят подписи под новым контрактом. Напомним, предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года.

Как сообщают испанские СМИ, заработная плата нападающего будет составлять более 7,5 млн евро в год, которые он получал по старому контракту. Также в контракте прописана сумма отступных в 1 млрд евро.

Карим Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» в 2009 году. За это время французский форвард принял участие в 371 официальном матче за «сливочных», в которых отметился 182 голами и 104 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Реала»