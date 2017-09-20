«Барселона» поддержала каталонцев в вопросе о независимости от Испании

Автор: Вадим Павлов 0

Барселона

«Барселона» выступила с заявлением на тему независимости Каталонии от Испании. «Сине-гранатовые» официально заявили, что поддерживают волю большинства каталонцев в вопросе о независимости.

«Вслед за событиями, которые произошли в последние дни, и особенно сегодня, в отношении нынешней политической ситуации в Каталонии, «Барселона», оставаясь верной своей исторической приверженности защите нации, демократии, свободе речи и самоопределения, осуждает любые действия, которые могут препятствовать свободному осуществлению этих прав.

Поэтому ФК «Барселона» публично выражает свою поддержку всем людям, организациям и учреждениям, которые работают, чтобы гарантировать эти права.

«Барселона», проявляя максимальное уважение к своему разнообразному кругу членов, будет и впредь поддерживать волю большинства каталонцев и будет делать это по-граждански, мирно и образцово», — говорится в заявлении каталонского клуба.

Напомним, власти Каталонии планируют провести 1 октября «референдум о независимости», который не признает испанское правительство.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Барселоны»

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