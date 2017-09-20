Веллитон: «Возвращение в РФПЛ? Все возможно, я был близок к переходу в «Рубин» и «Локомотив»

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон рассказал об уходе из своего последнего клуба — турецкого «Кайсериспора». Также бразильский нападающий прокомментировал возможность возвращения в Россию.

«Пока я сам не знаю, где продолжу карьеру. Сейчас нахожусь дома в Турции. Мой агент говорит, что скоро ситуация разрешится. Как так получилось, что я до сих пор без клуба? Я играл в «Кайсериспоре». Клуб не платил мне зарплату три месяца. В моем случае этого достаточно, чтобы аннулировать контракт, потому что это уже второй такой случай. До этого также была задержка в три месяца, и мне пришлось обращаться в ФИФА. Уже тогда были установлены обязательные сроки выплаты, и клуб выплатил в последний возможный день. Теперь задержки случились снова.

Есть ли шанс, что я вернусь в РФПЛ? В принципе, все возможно. Этим летом я был близок к переходу в «Рубин», я проходил там тесты. Возможно, что это наиболее вероятный вариант для меня. В какой из клубов РФПЛ я действительно мог перейти после ухода из «Спартака»? В «Локомотив» летом. Переговоры шли. Не уверен, что такой вариант до сих пор возможен.

Слежу ли за «Спартаком»? Конечно. Смотрю матчи по телевизору. В Турции показывают РФПЛ. Правда, на турецком языке. Педро Роша очень пригодится команде. Точно знаю, потому что слежу и за бразильской лигой. До сих пор поддерживаю связь с Джано, Ребровым… После побед «Спартака» поздравляю Ананидзе в «Инстаграме» в личных сообщениях.

«Спартак» для меня до сих пор значит что-то особенное. В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» и по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре (Чавдарю – администратору), Роме (Асхабадзе – экс-гендиру) и тому же Карпину – они мне сильно помогли. Да, по Карпину тоже. Я не держу на него обиды. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды.

Напомним, Веллитон выступал за московский «Спартак» с 2007 по 2014 год. За это время он провел 132 матча и отметился 61 забитым голом. 30-летний бразилец входит в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат