Алексей Сорокин: «Очень важно, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола»

Автор: Никита Воробьев 0

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин избран в совет ФИФА. Россиянин выбран на вакантное место в совете в качестве кандидата от УЕФА.

«Это событие крайне важное для России в целом. Очень важно, что традиция не прервалась, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола, в котором мы состоим с 1947 года.

Особую важность это событие приобретает в связи с тем, что Россия является организатором чемпионата мира и мировой футбольной державой, [страна] очень плотно интегрирована в мировой футбол», — прокомментировал свое назначение Сорокин.

Основные выборы прошли на конгрессе УЕФА в апреле. Места в совете ФИФА получили Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия), а для определения последнего представителя от Европы был созван внеочередной конгресс в Женеве. На вакантную позицию был избран Сорокин, срок полномочий которого продлится до 2021 года.

Фото: ТАСС
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лужники

Сергей Собянин: «ФИФА оценивает «Лужники» как стадион номер один в мире»

Инфантино

Джанни Инфантино о «Лужниках»: «Вся Россия может гордиться таким стадионом»

ЧМ-2018

Продажа билетов на игры ЧМ-2018 начнется 14 сентября

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 