Алексей Сорокин: «Очень важно, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола»

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин избран в совет ФИФА. Россиянин выбран на вакантное место в совете в качестве кандидата от УЕФА.

«Это событие крайне важное для России в целом. Очень важно, что традиция не прервалась, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола, в котором мы состоим с 1947 года.

Особую важность это событие приобретает в связи с тем, что Россия является организатором чемпионата мира и мировой футбольной державой, [страна] очень плотно интегрирована в мировой футбол», — прокомментировал свое назначение Сорокин.

Основные выборы прошли на конгрессе УЕФА в апреле. Места в совете ФИФА получили Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия), а для определения последнего представителя от Европы был созван внеочередной конгресс в Женеве. На вакантную позицию был избран Сорокин, срок полномочий которого продлится до 2021 года.

Фото: ТАСС

Источник: ТАСС