Пятнадцать российских клубов проводили договорные матчи

Кипрская компания Androsports с января 2016 года проводила договорные матчи в межсезонье, в которых участвовали 15 российских клубов. Восемь судей из Румынии, Португалии и Латвии отправлялись на Кипр для организации товарищеских матчей.

За три зимы с 2016 по 2018 год на Кипре прошли 32 матча, которые обслуживали люди, заинтересованные в нужных исходах. В этих товарищеских матчах, кроме команд из России, участвовали по три клуба из Польши и Кипра, по два из Сербии и Чехии, а также и по одному из Швейцарии, Беларуси, Словакии, Молдовы, Румынии, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии.

Компания Androsports подозревается в связи с агентом ФИФА и инвестором Эриком Мао. Большинство судей, работавших на договорных матчах на Кипре, играли в клубах, с которыми у 36-летнего китайца были связи. Мао и его люди организовывали договорные матчи в Ирландии, Латвии, Чехии, Румынии и Сингапуре.

31 января 2016 года «Урал» обыграл белградский «Рад» (1:0). В той игре Григоровс, который был арбитром, отменил автогол екатеринбуржцев, а другой судья Тунару во втором тайме назначил сомнительный пенальти в пользу российского клуба.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: The Black Sea