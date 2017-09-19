ЦСКА реализовал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов

Автор: Вадим Павлов 0

Лига чемпионов УЕФА. Раунд плей-офф. ЦСКА — «Янг Бойз» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 23 августа 2017 г.

Пресс-служба московского ЦСКА выступила с заявлением, что все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов реализованы. Также клуб сообщил, что продажа разовых билетов проводиться не будет.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что все билеты на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой» реализованы пакетами. Продажи разовых билетов на эти матчи не будет.

Доступными остались только билеты в сектор VIP-200, а также скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек», — говорится в официальном заявлении ЦСКА.

Напомним, «армейцам» предстоит провести домашние матчи в рамках группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (27 сентября), «Базелем» (18 октября) и «Бенфикой» (22 ноября).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ЦСКА

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