Футболистка сборной России Надежда Карпова стала игроком «Валенсии». 22-летняя россиянка поведала о своем трансфере.

«Я ничего не знала про их чемпионат, узнала о «Валенсии» от своей испанской бывшей сокомандницы Марии Руис. Она мне рассказала, что это очень хорошая команда, которая идет на третьем месте после «Атлетико» и «Барселоны». По ее словам, это очень хороший уровень, огромный клуб, большая структура, и она уверена, что для меня это был бы очень прогрессивный переход, в футбольном плане просто невероятный уровень.

Когда узнала, что меня выбрал такой большой клуб, который играет 2:1 с «Барселоной», сначала думала: «Почему я? Господи, как вы вообще меня нашли? Это вообще реально?» То есть просто не верила и, конечно, сразу сказала руководителям «Чертаново»: «Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы этот переход состоялся».

Почему российские мужчины-футболисты так редко уезжают за рубеж? Мне кажется, им тяжелее, поскольку учитывается не только их решение. Понятно, что последнее слово всегда за футболистами, но, думаю, у них это еще и бизнес. Они почему-то переживают, не потеряют ли в деньгах. То есть футбольная составляющая играет главную роль, но есть вещи, которые они ценят не меньше футбольного прогресса», — рассказала Карпова.

Надежда Карпова является воспитанницей «Россиянки». Впоследствии она защищала цвета таких клубов, как «Зоркий» и «Чертаново». В минувшем сезоне Карпова стала лучшим бомбардиром чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Россия-24