Рио Фердинанд начнет карьеру в профессиональном боксе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Англии Рио Фердинанд станет профессиональным боксером. По информации The Telegraph, 38-летний экс-футболист сделает официальное заявление об этом в течение суток.

Вне зависимости от того, будет ли это единичный бой или целая серия, Фердинанду придется для начала получить боксерскую лицензию.

Рио завершил карьеру футболиста два года назад, но по-прежнему поддерживает себя в форме постоянными тренировками, на одной из которых он то ли в шутку, то ли всерьез бросил вызов известным британским боксерам Тайсону Фьюри, Энтони Джошуа, Дэвиду Хэю и Тони Беллью.

Boxing Fridays…. left right left right… boom! Don't beat around the bush…. When ya get ur licence back @gypsyking101 ?!! 👊🏽 A post shared by Rio Ferdinand (@rioferdy5) on Jun 30, 2017 at 1:57am PDT

Отметим, что у Фердинанда есть пример для подражания — бывший игрок «Шеффилда» Кертис Вудхаус, который становился чемпионом Британии в полусреднем весе.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph