Рио Фердинанд начнет карьеру в профессиональном боксе

Автор: Юлия Древова 0

Рио Фердинанд

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Англии Рио Фердинанд станет профессиональным боксером. По информации The Telegraph, 38-летний экс-футболист сделает официальное заявление об этом в течение суток.

Вне зависимости от того, будет ли это единичный бой или целая серия, Фердинанду придется для начала получить боксерскую лицензию.

Рио завершил карьеру футболиста два года назад, но по-прежнему поддерживает себя в форме постоянными тренировками, на одной из которых он то ли в шутку, то ли всерьез бросил вызов известным британским боксерам Тайсону Фьюри, Энтони Джошуа, Дэвиду Хэю и Тони Беллью.

Отметим, что у Фердинанда есть пример для подражания — бывший игрок «Шеффилда» Кертис Вудхаус, который становился чемпионом Британии в полусреднем весе.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Кристал Пэлас» арендовал хавбека «МЮ» Фосу-Менса

Усман Дембеле

Большая голова Иско, сборная Бразилии возглавила рейтинг ФИФА. Главные новости дня

Жозе Моуриньо

Жозе Моуринью: «Только после гола Рэшфорда я понял, что на нас собрался полный стадион»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 