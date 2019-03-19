«Реал» заинтересовался полузащитником «ПСЖ» Адриеном Рабьо

Мадридский «Реал» намерен включиться в борьбу за полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо. В трансфере 23-летнего французского футболиста лично заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

Напомним, контракт хавбека с «ПСЖ» истекает в июне, и он отказался продлевать соглашение. За это руководство парижского клуба перевело Рабьо в дублирующий состав. Таким образом, летом игрок сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо также заинтересованы «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es