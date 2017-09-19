Ян Облак может заменить Джанлуиджи Буффона в воротах «Ювентуса»

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб рассматривает 24-летнего словенского голкипера в качестве преемника Джанлуиджи Буффона, контракт которого истекает летом 2018 года.

Действующее соглашение Облака с мадридцами действительно до середины 2021 года, а сумма отступных составляет 100 млн евро.

Главным конкурентом туринцев за этот трансфер может стать «ПСЖ», который следит за Облаком еще со времен его выступления за «Бенфику».

В минувшем сезоне голкипер отыграл в Примере 30 матчей и пропустил в них 21 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: As