ЧЕ-2020. Квалификация. 25 марта. Результаты дня

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Состоялся игровой день отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Было сыграно 7 матчей.

Группа A

Черногория – Англия — 1:5 (1:2)
(Вешович, 17; Кин, 30, Баркли, 38, Баркли, 59, Кейн, 71, Стерлинг, 80)

Косово – Болгария — 1:1 (0:1)
(Зенели, 61; Божиков, 39)

Группа B

Португалия – Сербия — 1:1 (1:1)
(Перейра, 42; Тадич, 7, с пенальти)

Люксембург – Украина — 1:2 (1:1)
(Тюрпель, 34; Цыганков, 40, Родригес, 90, автогол)

Группа H

Турция – Молдова — 4:0 (2:0)
(Калдырым, 24, Тосун, 26, Тосун, 53, Айхан, 70)

Франция – Исландия — 4:0 (1:0)
(Умтити, 12, Жиру, 68, Мбаппе, 78, Гризманн, 84)

Андорра – Албания — 0:3 (0:1)
(Садику, 21, Балай, 87, Абраши, 90)

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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