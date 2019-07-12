FIFA ужесточила наказание за проявления расизма

ФИФА объявила об ужесточении наказаний за проявления расизма во время матчей. Теперь минимальный срок дисквалификации за подобные нарушения составит 10 матчей.

Пострадавшим от расизма отныне будет позволено делать заявление и в дальнейшем участвовать в разбирательстве.

«ФИФА не оставит без помощи жертв расистских оскорблений», – говорится в заявлении федерации.

Отмечается, что речь идет о любых дискриминациях по расе, цвету коже, этнической принадлежности, национальности, социальной группе, полу, нарушению здоровья, сексуальной ориентации, языку, религии, политическим взглядам, достатку, рождению или другому статусу. Команды будут наказаны, если их болельщики по ходу матча будут позволять себе расистские оскорбления.

В первом случае клуб или ассоциацию накажут закрытием трибун частично и штрафом в размере от 20 тысяч швейцарских франков. В отдельных случаях, когда арбитр будет прерывать игру из-за расистских или дискриминационных оскорбления, она будет считаться отмененной.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters