«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не перейдет в «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов», до недавней поры рассматривавшее приобретение бразильского футболиста, решило отказаться от трансфера.

Причиной в том числе стала реакция болельщиков на появление Коутиньо на поле в недавнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В «Манчестер Юнайтед» поняли, что фанаты не примут хавбека из-за его прошлого в «Ливерпуле».

Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить «Барселоне» более € 100 млн за Коутиньо.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 30 матчах испанской Примеры, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es