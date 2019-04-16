«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения Коутиньо

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не перейдет в «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов», до недавней поры рассматривавшее приобретение бразильского футболиста, решило отказаться от трансфера.

Причиной в том числе стала реакция болельщиков на появление Коутиньо на поле в недавнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В «Манчестер Юнайтед» поняли, что фанаты не примут хавбека из-за его прошлого в «Ливерпуле».

Ранее сообщалось, что английский клуб готов заплатить «Барселоне» более € 100 млн за Коутиньо.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 30 матчах испанской Примеры, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«МЮ» может подписать Самюэля Умтити

Жерар Пике о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Здесь я вырос и стал мужчиной»

Лионель Месси пропустит матч с «Уэской» из-за повреждения

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 