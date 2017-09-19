Неймар и Эдинсон Кавани чуть не подрались из-за премиальных лучшему бомбардиру

Автор: Юлия Древова 0

Неймар и Кавани

Между форвардами «ПСЖ» Неймаром и Эдинсоном Кавани после матча с «Лионом» в раздевалке едва не произошла потасовка. По информации L’Equipe, причиной конфликта мог стать бонус автору наибольшего количества забитых мячей.

Нападающие вступали в перепалку и по ходу матча — сначала из-за права пробить штрафной удар, чуть позже пенальти, поскольку главный тренер парижан Унаи Эмери предложил им самим решить, кто подойдет к отметке.

Желание отличиться может быть связано с денежным вознаграждением лучшему бомбардиру Лиги 1 по итогам сезона. Данный пункт прописан в контракте Кавани, сумма бонуса составляет 1 млн евро. Подобный пункт может быть и в соглашении Неймара.

После инцидента бразилец отписался от уругвайского футболиста в Instagram. Кавани же в интервью подчеркнул, что у него нет никаких разногласий с Неймаром.

Фото: Global Look Press
ИсточникL’Equipe

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