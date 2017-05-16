Только 4 игрока «Интера» гарантировано останутся в команде на следующий сезон

Сразу несколько футболистов «Интера» могут покинуть клуб этим летом. Гарантии выступления за миланцев в следующем сезоне имеют лишь четыре футболиста.
Среди них голкипер Самир Ханданович, защитник Данило Д′Амброзио, а также хавбеки Гари Медель и Роберто Гальярдини.
Португалец Жоуа Мариу также должен остаться в команде, но руководство «Интера» внимательно следит за его игрой. Футболист пока не оправдал вложенных в его покупку денег.
Сложная ситуация в клубе у капитана Мауро Икарди. Молодого аргентинского форварда в команде не считают лидером. Сумма отступных в контракте Икарди – 110 млн евро.
К вингеру Ивану Перишичу проявляет интерес «ПСЖ».
Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport