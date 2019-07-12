«Реал» готов предложить 125 млн евро «МЮ» за Поля Погба

«Реал» продолжает работу над трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Мадридский клуб рассчитывает, что француз проведет переговоры с вице-президентом «МЮ» Эдом Вудвордом и сообщит о желании переехать в Испанию.

«Сливочные» готовы заплатить за 26-летнего футболиста 125 миллионов евро, а в случае дальнейших переговоров повысить предложение до 130 миллионов плюс 15 миллионов в виде бонусов. «МЮ» намерен начать обсуждение с суммы в 170 миллионов евро.

В случае, если «МЮ» отклонит и это предложение, однако не покинет стол переговоров, команда Зинедина Зидана пойдет на увеличение предложения до 130 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов.

Напомним, контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года. В сезоне-2018/19 футболист провел 47 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ABC.es