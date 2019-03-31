Болельщики «Челси» выразили недовольство работой Маурицио Сарри

Болельщики «Челси» выразили недовольство игрой команды и работой главного тренера Маурицио Сарри во время матча 32-го тура АПЛ против «Кардиффа». По ходу первого тайма команда Маурицио Сарри ни разу не пробила в створ ворот «Кардиффа».

На 53-й минуте по ходу замены в составе лондонского клуба, когда вместо полузащитника Педро на поле вышел хавбек Эден Азар, фанаты «Челси» громко скандировали «##### (к черту) саррибол», передает журналист Мэтт Лоу.

Лондонцы пропустили первыми в самом начале второго тайма от Виктора Камарасы, но голы Сезара Аспиликуэты на 84-й минуте и Рубена Лофтуса-Чика в компенсированное время принесли синим победу.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер журналиста Мэтта Лоу