Сеск Фабрегас прошел медосмотр в «Монако» и вернулся в Лондон

Трансфер полузащитника «Челси» Франсеска Фабрегаса в «Монако» откладывается. 31-летний хавбек посетил княжество, договорился о трехлетнем контракте и прошел медосмотр.

Однако лондонцы пока блокируют переход Фабрегаса в «Монако» в связи с желанием сперва найти ему замену. Кроме того, в клубе ценят испанца.

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к тому, чтобы подписать двух игроков центра поля – Леандро Паредеса («Зенит») и Николо Бареллу («Кальяри»).

Фабрегас точно перейдет в «Монако» зимой или летом. Пока же он вернулся в Лондон к своей семье. В нынешнем сезоне футболист провел 6 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport