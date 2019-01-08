Сеск Фабрегас прошел медосмотр в «Монако» и вернулся в Лондон

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Fàbregas

Трансфер полузащитника «Челси» Франсеска Фабрегаса в «Монако» откладывается. 31-летний хавбек посетил княжество, договорился о трехлетнем контракте и прошел медосмотр.

Однако лондонцы пока блокируют переход Фабрегаса в «Монако» в связи с желанием сперва найти ему замену. Кроме того, в клубе ценят испанца.

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к тому, чтобы подписать двух игроков центра поля – Леандро Паредеса («Зенит») и Николо Бареллу («Кальяри»).

Фабрегас точно перейдет в «Монако» зимой или летом. Пока же он вернулся в Лондон к своей семье. В нынешнем сезоне футболист провел 6 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

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