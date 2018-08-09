«Краснодар» договорился о трансфере защитника сборной Исландии Йона Фьолусона

«Краснодар» и «Норчепинг» согласовали детали трансфера центрального защитника сборной Исландии Йона Фьолусона. В ближайшее время 29-летний футболист прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование.

С 2016 года исландец выступает за «Норчеппинг». В составе шведской команды Фьолусон сыграл 94 игр, забил 4 гола и отдал две результативные передачи. В 2010 году Фьолусона впервые вызвали в сборную Исландии, и с тех пор он сыграл за команду 13 матчей и забил 1 гол. В последний раз Фьолусон играл за сборную в марте, он не попал на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Краснодара»