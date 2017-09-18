Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль обвиняется в расизме

Защитнику «Реала» Даниэлю Карвахалю предъявлены обвинения в расизме. 25-летний футболист позволил себе произнести расистские оскорбления в адрес хавбека «Леванте» Джефферсона Лермы во время очного противостояния клубов в 3-м туре Ла Лиги.

В матче 3-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Леванте» произошел неприятный инцидент, привлекший внимание общественности.

В середине второго тайма защитник «Реала» Даниэль Карвахаль грубо сыграл против полузащитника «Леванте» Джефферсона Лермы, за что удосужился предупреждения со стороны арбитра. Однако эпизод завершен не был и 25-летний Карвахаль вступил в словесную перепалку с Лермой, в ходе которой позволил себе назвать соперника обезьяной.

Сообщается, что арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес не заметил произошедшего и не указал в рапорте данный эпизод, руководство Ла Лиги намерено самостоятельно начать расследование данного инцидента.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo Global Look Press