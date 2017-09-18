Леонид Федун: «То, что сейчас происходит со «Спартаком» – несчастный случай»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о ситуации, происходящей в московском клубе. 61-летний предприниматель считает, что все это — несчастный случай, а также поделился рецептом, который поможет выправить положение.

«Планирую ли я поговорить с командой, чтобы дать четкий ориентир по Каррере? Я постоянно с ней встречаюсь. Последний раз – после матча с «Марибором».

То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал.

Все плохое случилось, к сожалению. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова.

Продлим ли контракт с Глушаковым? Это внутренняя жизнь клуба, которую не комментирую. Вопрос к Сергею Родионову и Наилю Измайлову», — поведал Леонид Федун.

После 10 туров «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс