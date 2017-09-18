Леонид Федун: «Команде нужно сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче»

Владелец «Спартака» Леонид Федун посетовал на травмы, преследующие московский клуб, короткий перерыв после чемпионского сезона и заявил, что СМИ пытаются раскачать ситуацию вокруг команды. Также 61-летний предприниматель заявил, что футболистам необходимо сплотиться вокруг Массимо Карреры и, стиснув зубы, биться в каждом матче.

«Что происходит с командой? Есть ли кредит доверия главному тренеру? А почему его не может быть? Понимаете, кризис в команде есть только в газетах. Если реально посмотреть на ситуацию, все объяснимо. Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на зубах вытащила титул, придется тяжело. После того сезона был очень короткий перерыв, наши лидеры выступали за национальные сборные. Плюс есть такой фактор, как вероятность риска.

Что я имею ввиду? Все негативные риски, которые могли произойти, и произошли. Теряем Зобнина, на его место готовим Тимофеева, который, как я считал, должен стать открытием этого чемпионата. Но ломается и он. Сейчас получил травму и Глушаков. У нас полностью вырублена вся центральная зона! Сказать, что это реально предугадать, невозможно. Это те факторы, которые находятся вне зоны управления компанией.

Плюс, видимо, есть какие-то вопросы и к главному тренеру. Почему проигрываем столько концовок? Нужно спросить Массимо и руководство. И я такой вопрос тоже ему задам, когда будем встречаться. Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на все это. Но говорить, что коллектив неуправляем, что не бьется, что внутри что-то происходит – неправильно. Это только догадки со стороны средств массовой информации, которые пытаются раскачать ситуацию.

Всем по-прежнему интересно, какие шнурки завязываются на бутсах того или иного футболиста «Спартака» – и совсем не в той степени, как это, может быть, происходит в таких ведущих компаниях, как «Зенит» или ЦСКА. Мы понимаем, что такое излишнее внимание является объективной реальностью, но осознаем и другое – кризис, о котором сегодня говорят, существует только на страницах прессы.

Что делать? Команде нужно стиснуть зубы, терпеть, сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче. Вот главное решение», — рассказал Федун.

После 10 туров «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс