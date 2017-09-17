Илкай Гюндоган: «Серхио Агуэро — это особенный игрок, он просто голевая машина»

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о разгроме «Уотфорда» со счетом 6:0. Немецкий полузащитник отметил игру форварда Серхио Агуэро, который оформил хет-трик и отдал голевую передачу.

«Агуэро — это особенный игрок, он просто голевая машина. Его третий гол был невероятен, этим мячом он показал свой талант и силу. «Манчестер Сити» нуждается в Серхио, мы надеемся, что он будет забивать много голов», — заявил Гюндоган.

В текущем сезоне Серхио Агуэро принял участие в 6 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился 6 голами.

Напомним, ранее сообщалось, что Серхио Агуэро заинтересован в том, чтобы покинуть стан «горожан».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»