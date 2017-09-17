Сеск Фабрегас: «Я понял, что не нужен «Арсеналу», и перешел в «Челси»

Хавбек «Челси» Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от грядущего матча с «Арсеналом». Испанский полузащитник заявил, что до сих пор чувствует себя очень привязанным к «канонирам».

«Воспринимаю ли я «Арсенал» как свою бывшую девушку? Я бы не стал так говорить. Этот клуб намного важнее для меня, потому что иногда после расставания с девушкой утрачиваешь все чувства, которые к ней испытывал.

Я до сих пор чувствую себя очень привязанным к «Арсеналу». Когда я уходил из «Барселоны», у «Арсенала» было первоочередное право выкупа, у них была неделя, чтобы принять решение. Я знал, что «Челси» также следит за мной, потом я поговорил с Моуринью, и он сумел убедить меня. За неделю «Арсенал» не сделал предложения и вообще не связывался со мной. Я понял, что не нужен им, и перешел в «Челси».

Мне нравится Венгер и как человек, и как тренер. Но он принял такое решение. Он всегда будет для меня как отец», — рассказал Фабрегас.

Напомним, Сеск Фабрегас защищал цвета «Арсенала» с 2003 по 2011 год. Впоследствии испанский хавбек выступал за «Барселону», откуда перешел в «Челси» в 2014 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports