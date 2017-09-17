Квинси Промес начнет матч с «Тосно» на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком». Наставник «красно-белых» оставил на скамейке запасных Квинси Промеса, Дмитрия Комбарова и Андрея Ещенко, а новичок Педро Роша впервые появился в стартовом составе.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Нуну Роша, Полетанович, Заболотный.

Запас: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Абазов, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Труич, Марков.

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Луис Адриано, Педро Роша.

Запас: Селихов, Максименко, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Щербаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Промес.

Матч «Тосно» — «Спартак» начнется 17 сентября в 13:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Тосно»