Квинси Промес начнет матч с «Тосно» на скамейке запасных

Автор: Вадим Павлов 0

Промес

Стали известны стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком». Наставник «красно-белых» оставил на скамейке запасных Квинси Промеса, Дмитрия Комбарова и Андрея Ещенко, а новичок Педро Роша впервые появился в стартовом составе.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Нуну Роша, Полетанович, Заболотный.

Запас: Опарин, Лукичев, Сухарев, Буйволов, Абазов, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Труич, Марков.

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Луис Адриано, Педро Роша.

Запас: Селихов, Максименко, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Щербаков, Самсонов, Попов, Бакаев, Промес.

Матч «Тосно» — «Спартак» начнется 17 сентября в 13:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Тосно»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Промес

Массимо Каррера признался, что сделал ошибочную замену в матче с «Марибором»

РФПЛ. 17 тур. "Спартак" - "Рубин", 2:1. 5 декабря 2016 года,. Москва, Открытие Арена

Массимо Каррера: «Я не участвую в переговорах Дениса Глушакова и «Спартака»

Владимир Быстров

Владимир Быстров стал игроком «Тосно»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 