Вратарь черногорского «Бокеля» был застрелен во время тренировки

Вратарь «Бокеля» Горан Ленац был застрелен во время тренировки. Голкипер был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Голкипер «Бокеля» Горан Ленац во время тренировки получил огнестрельное ранение. 33-летний голкипер был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Очевидцы происшествия сообщают, что злоумышленник, помимо выстрелов в Ленаца, несколько раз выстрелил в воздух, отпугивая тем самым свидетелей. Впоследствии преступник, хорошо знакомый с местностью скрылся в темноте. Полиция заблокировала город Котор и начала поиски преступника, который, по мнению следствия, хорошо был знаком с местностью.

Как отметили бывшие одноклубники и тренеры Ленаца, вратарь являлся примерным спортсменом и часто материально помогал развитию детского футбола.