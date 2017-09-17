Игорь Семшов: «Когда я играл, уровень в РФПЛ был повыше»

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов поделился мнением об уровне РФПЛ и рассказал о своих упущенных возможностях уехать в заграничный чемпионат. Экс-полузащитник сборной России считает, что уровень чемпионата России в последние годы упал.

«Предложения поиграть за рубежом поступали после Евро-2008, когда мне было за тридцать. Не стал их рассматривать. В 2003 году «Торпедо» играло в Кубке УЕФА против «Вильярреала», вроде испанцы выходили на меня. Но не сложилось. Думаю, когда я играл, уровень в РФПЛ был повыше, особенно у тех, кто занимал места ниже седьмого-восьмого. Финансовая составляющая этих клубов была ровнее, сейчас многие просто выживают.

В чем отличие иностранных тренеров от российских? В полном доверии к футболисту, что предполагает ответную реакцию. Это касается и быта. Когда после отпуска работали с ребятами, не раз говорил футболистам: «Мы с вами на поле 3 часа максимум, а в сутках у вас остается еще 21 час. Вы должны знать, когда лечь спать, когда пообедать, когда пойти в кино или погулять с детьми».

Никакой тренер не поможет, если нет профессионального отношения к делу. За два-три дня до матча футболист обязан себя ограничивать во всем. Никаких походов в кино и так далее. Самоподготовка в большом спорте на первом месте», — рассказал Семшов.

Напомним, тульский «Арсенал» одержал минимальную победу над «Динамо» и после 10 туров занимает 9-ю строчку в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт тульского «Арсенала»