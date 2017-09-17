Усман Дембеле получил травму в матче 4-го тура Ла Лиги

Автор: Вадим Павлов 0

Дембеле

Новичок «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче 4-го тура Ла Лиги с «Хетафе». Французский нападающий травмировал подколенное сухожилие левой ноги и выбыл на срок до 3-х недель.

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле из-за травмы покинул поле на 29-й минуте встречи с «Хетафе» в рамках розыгрыша чемпионата Испании. Сообщается, что у 20-летнего форварда травма подколенного сухожилия левой ноги.

Согласно имеющейся информации, Дембеле пропустит до 3-х недель из-за полученной травмы.

Напомним, минувшим летом Усман Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии». 20-летний нападающий обошелся каталонцам в 105 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба «Барселоны»

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