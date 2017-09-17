Новичок «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче 4-го тура Ла Лиги с «Хетафе». Французский нападающий травмировал подколенное сухожилие левой ноги и выбыл на срок до 3-х недель.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле из-за травмы покинул поле на 29-й минуте встречи с «Хетафе» в рамках розыгрыша чемпионата Испании. Сообщается, что у 20-летнего форварда травма подколенного сухожилия левой ноги.
Ousmane Dembélé has a hamstring injury in his left leg, more tests are needed to find out the extent of the injury #FCBlive pic.twitter.com/tekYrp6AHQ
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 сентября 2017 г.
Согласно имеющейся информации, Дембеле пропустит до 3-х недель из-за полученной травмы.
Напомним, минувшим летом Усман Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии». 20-летний нападающий обошелся каталонцам в 105 млн евро.
Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба «Барселоны»