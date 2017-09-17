Филиппе Коутиньо: «Я заинтересовался предложением «Барселоны» прошедшим летом»

Хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо высказался об интересе к себе со стороны «Барселоны» минувшим летом. 25-летний бразилец заявил, что он был заинтересован в переходе в каталонский клуб.

«Я заинтересовался предложением «Барселоны» прошедшим летом, однако сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы провести хороший сезон за «Ливерпуль» и сборную Бразилии.

Для меня было честью получить предложение от такого клуба, но большой честью является и возможность выступать за «Ливерпуль». Я всегда уважал эту команду и болельщиков», — заявил Коутиньо.

Напомним, минувшим летом «Барселона» была заинтересована в приобретении Филиппе Коутиньо у «Ливерпуля». «Сине-гранатовые» предлагали более 100 млн евро за 25-летнего полузащитника, но все предложения были отклонены английским клубом.

Фото: Global Look Press

Источник: Metro