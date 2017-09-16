Пресс-служба «Динамо»: «В этом году Кирилл Панченко уже не сыграет»

Пресс-служба «Динамо» выступила с заявлением о характере травм, полученных нападающим Кириллом Панченко и защитником Владимиром Рыковым. Форвард выбыл с повреждением крестообразной связки и уже не сыграет в этом году, а защитник пропустит 3-4 недели.

«В результате грубой игры соперника и жестких столкновений «Динамо» потеряло из-за травм двух футболистов в матче с «Арсеналом».

У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоит уточнение диагноза в итальянской клинике «Вилла Стюарт» и операция. В этом году Кирилл уже не поможет «Динамо», мы ждем его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона.

У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели.

ФК «Динамо» желает Кириллу и Владимиру успешного прохождения реабилитационного периода и скорейшего восстановления. Ждём вашего возвращения!», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Кирилл Панченко принял участие во всех 10 матчах в розыгрыше РФПЛ, в которых отметился 4 забитыми мячами. Владимир Рыков сыграл в 5 встречах и результативными действиями не отметился.

Фото: пресс-служба тульского «Арсенала»

Источник: официальный сайт «Динамо»