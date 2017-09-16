Геннадий Орлов: «Почему Промес не проявляет себя на международном уровне? Может быть, мы его и переоценили»

Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении «Спартака» в Лиге чемпионов. Также известный комментатор высказался о составе красно-белых.

«Сильно ли разочаровал «Спартак» в матче с «Марибором»? Ну что тут сказать… Все было видно. Для меня неожиданно, как сыграл Квинси Промес. У «Спартака» есть большие проблемы с подбором футболистов. Мы это ощущаем в каждой встрече.

Хочу пожелать красно-белым успехов и удачи в Лиге чемпионов. Нужно очки набирать для российского футбола. Надеюсь, москвичи дадут бой «Ливерпулю». «Зенит» же дома его побеждал.

Касаются ли защиты проблемы с составом? Да. К нападающим вопросов особо нет. Промес, Луис Адриано и здоровый Зе Луиш в порядке. Но в целом команда не укомплектована так, как надо было бы к Лиге чемпионов. Что-то красно-белые прозевали.

Не знаю, почему Промес не проявляет себя на международном уровне. Может быть, мы его и переоценили. Теряется в Европе. Но в нашем чемпионате это, безусловно, топовый игрок. Сейчас с ним конкурирует Кокорин, еще и Смолов подтянется», — рассказал Орлов.

Напомним, «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» со счетом 1:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс