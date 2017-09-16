«Спартак» отправился на матч с «Тосно» без Дениса Давыдова, Дениса Глушакова и Лоренсо Мельгарехо

Московский «Спартак» отправился в Санкт-Петербург на матч с «Тосно» без Дениса Давыдова и Лоренсо Мельгарехо. Всего же Массимо Каррера взял с собой 21 футболиста.

«Спартак» вылетел в Санкт-Петербург на матч 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно». Массимо Каррера взял с собой 21 игрока.

В Санкт-Петербург не полетели полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Денис Давыдов, которые в субботу во время предыгровой тренировки получили повреждение мышц бедра. Кроме того, из-за травм в Москве остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Джано и форвард Зе Луиш. Все они будут проходить курс лечения в Тарасовке и заниматься по индивидуальной программе.

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры следующие футболисты: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Георгий Тигиев, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Луиз Адриано и Педро Роша.

Матч «Тосно» — «Спартак» состоится в воскресенье, 17 сентября, на стадионе «Петровский». Начало — в 13:00 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»