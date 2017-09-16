Радамель Фалькао признался в налоговом мошенничестве

Форвард «Монако» Радамель Фалькао признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов. Колумбийский форвард заплатит штраф в размере 6,9 млн евро.

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао вризнал себя виновным в налоговом мошенничестве в Испании. Форварду, выступавшему в «Атлетико» с 2011 по 2013 год, предстоит предстать перед судом и заплатить штраф в размере 6,9 млн евро.

Напомним, минувшим летом 31-летнего Фалькао обвинили в уклонении от уплаты налогов с прибыли за свои имиджевые права на сумму 5,66 млн евро с 2012 по 2014 годы.

С подобной проблемой в Испании сталкивались форвард «Барселоны» Лионель Месии и нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters