Премьер-лига. 10-й тур. ЦСКА обыграл «Ростов» в домашних стенах

На стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 10-го чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом». Подопечные Виктора Гончаренко одержали уверенную победу над ростовской командой.

Премьер-лига. 10-й тур.

ЦСКА – РОСТОВ – 2:0 (1:0)

Москва. 16 сентября.

Стадион: «ВЭБ Арена».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Марио Фернандес, Дзагоев (Натхо, 73), Вернблум, Головин, Витиньо (Чалов, 70), Жамалетдинов (Кучаев, 85).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Вилуш, Бобен, Калачев, Юсупов, Ионов (Думбия, 62), Могилевец (Гацкан, 46), Дядюн (Бухаров, 51).

Голы: 1:0 – В. Березуцкий (31), 2:0 — Витиньо (68),

Предупреждения: Анхель (53), Городов (65), Уциев (78)

9 (6) удары (в створ) 5 (2)

13 фолы 10

5 угловые 3

3 офсайды 4

53 % владения мячом 47

ЦСКА с первых минут завладел инициативой и в середине второго тайма им предоставился шанс, которым они и воспользовались: Тимофей Калачев «срубил» Марио Фернандеса, Витиньо исполнил идеальную подачу со стандарта, а Василий Березуцкий головой направил мяч в сетку ворот гостей. На второй тайм «Ростов» вышел максимально заряженным и старался изменить ход встречи, но им вновь не повезло. Алан Дзагоев оказался с мячом вблизи штрафной и отдал проникающую передачу на Витиньо, который, освободившись от опеки, положил мяч точно в угол ворот.

«Армейцы» одержали сложную и важную победу, набрали 18 очков по окончании матча и продолжают погоню за лидерами чемпионата.

Фото: пресс-служба ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»