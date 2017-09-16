Эрнан Креспо: «Мауро Икарди — лучший. После Месси и Роналду»

Экс-форвард «Интера» и сборной Аргентины Эрнан Креспо отметил, что у Мауро Икарди есть все шансы дорасти до игрока топ-уровня. 42-летний экс-футболист считает нынешнего капитана «нерадзурри» идеальным нападающим.

«После Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а они с другой планеты, Икарди нападающий, который нравится мне больше остальных. Ему 24 года, а он уже чемпион. Он может стать нападающим мирового класса. Я слежу за ним с тех пор, как он приехал в Италию. Ежегодно, несмотря на трудности, он развивается. Сейчас, похоже, он готов сделать большой шаг вперед.

Давайте не станем забывать, что единственный раз, когда он не смог забить двузначное число мячей, был в сезоне-2013/14. Он – идеальный центральный нападающий. Он может забивать как правой ногой, так и левой, а также головой. Он перемещается по штрафной соперника так, словно она принадлежит ему. Будем откровенны, он показывал максимум, когда у его команды были проблемы. Раньше он стоял в штрафной и ждал, когда мяч придет к нему, сейчас он учится двигаться и помогать партнерам. Он становится настоящим командным игроком», — рассказал Креспо.

Напомним, в минувшем сезоне Икарди отыграл за «Интер» 34 матча и отметился 24 мячами и девятью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com