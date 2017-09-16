Роман Широков: «Как и любая другая команда, «Спартак» мне не интересен»

Бывший хавбек «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков признался, что не следит за выступлением российских клубов в еврокубках. По словам полузащитника, на сегодняшний день ни одна из команд не представляет для него никакого интереса.

«Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни «Спартака», ни «Зенита», ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят. За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру «Зенита» и «Динамо» смотрел. За «Спартаком» я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда», — отметил Широков.

В настоящее время экс-капитан сборной России занимает должность главы Общероссийского профессионального союза футболистов.

Фото: Global Look Press

Источник: RT на русском