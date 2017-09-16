Эмерик Лапорт может стать игроком «Реала» уже зимой

Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт отказался от предложения «Барселоны» из-за желания выступать за мадридский «Реал». По информации Don Balon, в услугах 23-летнего француза заинтересован лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Действующее соглашение Лапорта с «Атлетико» рассчитано до 2020 года. Однако сделка может состояться уже зимой, поскольку защитник не заигран в Лиге чемпионов. Летом к футболисту присматривались английские клубы — «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Лапорт провел три матча в Ла Лиге, но не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon