Скауты «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» наблюдали за игрой Аарона Оланаре в Лиге чемпионов

«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» заинтересованы в приобретении нападающего ЦСКА Аарона Оланаре. Скауты клубов АПЛ посетили матч «армейцев» в Лиге чемпионов, где наблюдали за действиями нигерийского форварда.

Согласно имеющейся информации, «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» заинтересованы в приобретении нападающего ЦСКА Аарона Оланаре. Скауты английских клубов посетили матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», в котором «армейцы» одержали победу со счетом 2:1.

Напомним, 23-летний нигериец начал игру в основном составе и был заменен на 67-й минуте матча. Результативными действиями нападающему отличиться не удалось. Ранее сообщалось, что оба клуба следили за игроком в первом матче раунда плей-офф, в котором армейцы обыграли «Янг Бойз» со счетом 1:0.

В текущем сезоне Аарон Оланаре принял участие в 8 матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которым отметился 1 голом.

Фото: Global Look Press

Источник: The Mag