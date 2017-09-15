УЕФА дисквалифицировал Федора Смолова на один матч

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч. Дисквалификация наложена на основании протокола ответного матча квалификационного раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

«Да, информацию о дисквалификации Смолова подтверждаем. Мы ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию», – заявил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

Сообщается, что арбитры, обслуживавшие матч квалификационного раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой», обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними, указав это в протоколе встречи.

Напомним, по итогам двух встреч квалификационного раунда «Краснодар» уступил «Црвене Звезде» по количеству мячей, забитых «на выезде», и вылетел из еврокубков в сезоне-2017/18.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс