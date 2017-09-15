Мохаммед Салах — лучший игрок первого тура Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов. Египтянин в голосовании опередил форвардов «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Хавбек «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал лучшим игроком недели в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. За египетского вингера проголосовало большинство респондентов, принявших участие участие в голосовании.
Лучшим игроком первого тура #ЛигаЧемпионов признан Мохамед Салах! 👏👏👏 pic.twitter.com/si1ISeFxUk
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 сентября 2017 г.
Также среди претендентов на награду значились форвард «Реала» Криштиану Роналду, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, полузащитник «Шахтера» Тайсон, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «ПСЖ» Неймар, нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, а также хавбек «Баварии» Хамес Родригес.
Напомним, «Ливерпуль» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Севильей» со счетом 2:2. Мохаммед Салах отметился голом.
Фото: Global Look Press
Источник: УЕФА