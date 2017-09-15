Мохаммед Салах — лучший игрок первого тура Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов. Египтянин в голосовании опередил форвардов «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Хавбек «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал лучшим игроком недели в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. За египетского вингера проголосовало большинство респондентов, принявших участие участие в голосовании.

Также среди претендентов на награду значились форвард «Реала» Криштиану Роналду, нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, полузащитник «Шахтера» Тайсон, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «ПСЖ» Неймар, нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, а также хавбек «Баварии» Хамес Родригес.

Напомним, «Ливерпуль» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Севильей» со счетом 2:2. Мохаммед Салах отметился голом.

Фото: Global Look Press

Источник: УЕФА