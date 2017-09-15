Андрей Ярмоленко: «Постараюсь исправить недоразумение девятого номера!»

Новичок дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко поделился первыми впечатлениями от игры в немецком клубе. Украинский нападающий отметил, что проклятия «девятки» Левандовки не боится.

«В команде меня приняли очень хорошо. Еще присутствует языковой барьер, но даже мой не идеальный английский частично позволяет общаться. Да и ребята подходили с предложениями помощи, если возникнут какие-либо трудности в обустройстве жизни в новой для меня стране.

Я пока плохо ориентируюсь в городе, поэтому клуб предоставил машину с водителем, так что проблем с логистикой нет.

Конечно, имеются отличия от содержания тренировок в «Динамо» и здесь. Работа и интенсивность тренировки в «Боруссии» построена таким образом, чтобы потом перенести все на игру. То есть нагрузки, и сопутствующие игровые наработки не отличаются от тех, что затем делаем в игре.

Тренеры требуют неукоснительного выполнения задач, как на тренировках, так и в матчах.

Номер девять, на котором остановил свой выбор, со времен Роберта Левандовски никому не приносил удач? Постараюсь исправить это недоразумение. Приложу все силы, чтобы стать игроком основного состава «Боруссии» не на один матч, а на сезоны», — рассказал Ярмоленко.

Форвард забил свой первый гол за Дортмунд в матче группового этапа Лиги Чемпионов в ворота «Тоттенхэма» (1:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Footboom